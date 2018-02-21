纳扎尔巴耶娃访问新加坡进行高层交流

哈通社/北京-新加坡/2月21日-据哈通社驻华记者萨德克•阿克加诺夫报道，参议院（议会上院）国际关系、国防及安全委员会主席达丽哈•纳扎尔巴耶娃于2月19日至21日访问了新加坡，并担任了李光耀交流研究计划（LKYEF）第63位交流学者。

李光耀交流研究计划（LKYEF）成立于1991年，旨在邀请曾有杰出表现，或有潜能为所属国家作出更大贡献的人到新加坡进行高层访问。



值得一提的是，达丽哈•纳扎尔巴耶娃是首位来自中亚地区的交流学者。



在新加坡期间，纳扎尔巴耶娃会见了新加坡总理李显龙、新加坡前总理及名誉高级部长吴作栋、外交部长维文、国会议长陈川仁、工业贸易和贸工部兼国家发展部政务部长许宝琨以及并担任了李光耀交流研究计划（LKYEF）主席张赞成。







会议期间，双方就发展双边合作进行了讨论，包括哈萨克斯坦光明大道计划及中国一带一路方案，并表示要加强东南亚无核武器区（SEANWFZ）以及中亚无核武器区（CANWFZ）成员国之间的合作关系。



会议期间还特别讨论了数字化经济、网络安全、智慧城市的发展以及新加坡金融机构参与阿斯塔纳国际金融中心的活动等问题。



此外，双方还谈到了两国的外交政策，并表示哈萨克斯坦亚太投资商会将逐渐转变为欧亚贸易和投资商会。







最后，新加坡感谢哈方在新加坡与欧亚经济联盟之间建立自由贸易区的大力支持，强调这将对两国间的贸易，经济和投资合作产生积极影响。















【编译：达娜】