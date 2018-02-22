阿斯塔纳二十周年庆典： 将举办哪些有趣的活动

哈通社/阿斯塔纳/2月22日--哈萨克斯坦文化和体育部近日公布了在阿斯塔纳二十周年庆典期间的活动计划。

该部文化和艺术司司长阿勒玛兹•努尔扎汗称，庆典期间将举办175场国内与国际性活动。



据介绍，六月期间，阿斯塔纳民族村将重新恢复相关工作，在那里将会举办各种歌剧及马戏表演。同时还将举办主题为"阿斯塔纳大游行"的大型国际活动，来自巴黎、柏林、伦敦、莫斯科、新加坡、北京等20个国家的著名演员和运动员将参加此次活动。



在该活动框架内，阿斯塔纳歌剧院将与北京国家歌剧院联合演出贾科莫•普契尼的歌剧作品《杜兰朵公主》。此外，阿斯塔纳音乐剧院也会为民众带来最受欢迎的音乐剧之一《巴勒圣母院》。



司长表示，在阿斯塔纳20周年庆典期间， "ShineAstana"管弦乐队也会为大家带来精彩表演。



此外，第二届国际芭蕾舞节"欧亚舞蹈节"、第二届世界戏剧节"阿斯塔纳"、国际音乐节"阿斯塔纳和平之声"、首届流行歌曲节"阿斯塔纳之声"、国际舞蹈节"舞蹈之魂" 等活动也在为周年庆典做准备。



期间还将举办全国性比赛"儿童之声"，以及首次露天歌剧表演《比尔詹-萨拉》以及一些列哈萨克民族芭蕾舞表演。



而运动方面，也会有总统杯网球赛、联合武术等各项体育活动。



【编译：达娜】