哈萨克斯坦驻联合国代表：阿斯塔纳进程达成的协议不能停留在纸面上

哈通社/阿斯塔纳/2月23日 - 据哈萨克斯坦外交部消息，在俄罗斯倡议下，联合国安理会22日中午就叙利亚问题召开紧急公开会，哈萨克斯坦驻联合国代表在会上就叙利亚人道主义状况发言。

哈萨克斯坦代表强调指出，阿斯塔纳和平进程框架下达成的协议不能只停留在纸面上，而应得到切实的遵守。



哈萨克斯坦呼吁冲突各方停止在东古塔等地区的军事行动，协助和保障冲突降级区的停火机制，并敦促各方协力终止在叙利亚全境的战争状态，确保人道主义救援能够抵达相应的地区。



哈萨克斯坦代表团着重强调，尽快通过安理会就建立叙利亚停火制度的决议草案具有重要意义。



据悉，在当天的会议上，联合国负责人道救援事务的副秘书长兼紧急救济协调员马克•洛科克通过视频连线方式，向安理会就叙利亚东古塔地区所发生的持续暴力进行了汇报。据其透露，共有40万人被围困在当地，而自本月初以来，至少有346人被打死，900多人被打伤。与此同时，人道主义工作者在获得通行、援助具有需求的人方面遇到的困难比2015年以来的任何时候都大。



值得一提的是，东古塔是阿斯塔纳达成的冲突降级协议所涵盖范围的一部分。



目前，叙利亚有1310多万人需要人道主义援助和医疗援助。



联合国安理会将于23日就就建立叙利亚停火制度的决议草案进行投票。



【编译：木合塔尔·木拉提】