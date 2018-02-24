哈萨克斯坦与法国在巴黎讨论合作伙伴关系前景

哈通社/阿斯塔纳/2月24日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦驻法国大使詹•哈利耶夫日前在巴黎会见"哈萨克斯坦-法国"议会间友好联盟主席皮尔·卡布列·卡布勒达。

法国国民议会（议会下院）副议长卡洛尔·比吾洛·伯恩纳尔、外交事务委员会代表安妮·沙佩勒、议会间友好联盟秘书处代表和哈萨克斯坦驻法国使馆外交官出席了会议。

消息称，会谈中，双方就共同关心的国际热点问题，以及2018年6月10日满10周年的哈法合作伙伴关系前景和现状交换了意见。

法国议员指出，哈萨克斯坦在国家政策和发展规划框架下取得了经济发展和有效的改革成果。此外，进一步加强了民族和睦大会、人权和民主等领域的发展。

法方与会者高度评价了哈萨克斯坦的在冲突调解，以及核不扩散和禁止核试验倡议、塞梅核试验场和咸海地区环境恢复工作做出的积极努力。此外，法方还对纳扎尔巴耶夫总统发表的《第四次工业革命背景下新的发展机遇》国情咨文表现出浓厚的兴趣，并希望法国各地中小企业与哈萨克斯坦加强合作关系。

卡布勒达副议长表示，他将受哈萨克斯坦同仁沃玛尔汗·沃科斯科巴耶夫邀请，将于今年下半年访问哈萨克斯坦。他指出，哈萨克斯坦对法国来说不仅是可靠的经济和政治合作伙伴，也是旅游领域具有巨大潜力的，拥有丰富多样多彩文化的丝绸之路沿线国家。

据悉，法国国民议会于2017年12月18日一致通过《关于批准欧盟与哈萨克斯坦扩大伙伴关系与合作协定》法案。2018年2月15日，法国参议院一致通过该法案，提交至总统签署批准。

【编译：小穆】