获得政府奖金的哈萨克斯坦运动员及教练员名单揭晓

哈通社/阿斯塔纳/2月26日 -- 2018平昌冬奥会中取得佳绩并获得政府奖金的运动员及教练员名单正式揭晓。

根据哈萨克斯坦政府2014年12月19日生效的决议，凡参加奥运赛事并获得第6名以上成绩的运动员及教练员们将获得政府提供的奖金。因此，获得奖金的运动员们包括本届冬奥会中为哈萨克斯坦摘得唯一一面奖牌的自由式滑雪运动员尤利亚•茄莉谢娃以及获得总成绩第6名的男子短道速滑队。



根据政府决议，茄莉谢娃将获得政府提供的7.5万美元奖金，而我国男子短道速滑队（阿布扎勒•阿基哈利耶夫、努尔别尔艮•朱玛哈兹耶夫、丹尼斯•尼基沙、叶尔克布兰•沙姆罕诺夫）将获得总计2万美元的奖金。



另外，茄莉谢娃的教练们也将获得7.5万美元奖金。其中，茄莉谢娃的启蒙教练将得到奖金的10%，私人教练将得到80%,而该项目国家队总教练将获得奖金的10%。



短道速滑运动员们的3名教练将获得总额为1.5万美元的奖金。



因此，政府今年将为哈萨克斯坦运动员们及教练员们发放的奖金总额为18.5万美元。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】