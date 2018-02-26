纳扎尔巴耶夫接见信息和通讯部部长阿巴耶夫

哈通社/阿斯塔纳/2月26日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统26日在总统府接见信息和通讯部部长达吾然•阿巴耶夫。

会谈中，阿巴耶夫向总统就《第四次工业革命背景下新的发展机遇》国情咨文落实情况进行了汇报。

总统指出，要持续推动创新发展和引进新技术领域的工作。此外，要在这一进程中充分利用进入《哈萨克斯坦百位名人》评选活动人士们的创造潜力。

此外，总统还关注了哈萨克语转换拉丁字母问题。他同时表示，要通过一系列措施不断提高国语地位具有重要意义。

"对人民来说过于拉丁化进程具有历史性的意义。与此同时，要继续加强致力于提高哈萨克语地位的工作。议会和政府的工作应以国语进行。此外，在这一问题上不能限制公民的权利。有必要为他们提供同声传译的可能性。" 纳扎尔巴耶夫说。

总统还谈及分阶段完成哈萨克文拉丁化工作的重要性，并指示要彻底研究哈萨克语教学方案问题。

会谈中，总统还关注了保障网络安全和提高国内媒体竞争力问题。

纳扎尔巴耶夫表示，要提高国内电视台电视剧产品的质量。他同时还指出，大众媒体在青年爱国教育工作中发挥着重要作用。

阿巴耶夫在会谈中就"数字哈萨克斯坦"国家计划落实情况，以及在这一方面的主要工作方向进行了汇报。

"我们将继续推动'数字哈萨克斯坦'国家计划落实工作。项目框架下共计划进行120个联合活动，其中20个活动将于今年进行。"部长说。

信息和通讯部部长还称，阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）国际IT初创科技园正式在阿斯塔纳世博园运营。

根据会谈结果，总统向阿巴耶夫下达了一系列具体工作任务。

【编译：小穆】