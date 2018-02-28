纳扎尔巴耶夫总统会见阿尔法拉比大学校长穆塔诺夫

哈通社/阿斯塔纳/2月28日 - 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统28日在总统府会见哈萨克斯坦阿尔法拉比国立大学校长哈利姆卡伊尔•穆塔诺夫。

会谈中，双方就国立大学科研能力的发展问题，以及根据总统新国情咨文主要方针开展人员培训等问题进行了讨论。

总统谈到了国际大学正在开展的各项工作及其成果，并着重强调了在全球经济和技术革新的大环境下，高等学府在青年人才培养方面的作用。



总统说："您已执掌我国最知名和最重要的大学多年。在这所大学中有很多外国留学生。在国内院校当中，您领导的大学在排名中处于很高的位置。"



穆塔诺夫向纳扎尔巴耶夫总统介绍了阿尔法拉比国际大学在向现代化教育方面转型中取得的成果。



"我们最终的目的，是令大学成为具有国际先进水平的研究型大学。为了这一目标，我们不仅重视人才的培养，更大力推动科研和创新领域的发展。总之，阿尔法拉比大学应成为创新经济的领军者。" 穆塔诺夫说。



穆塔诺夫还向总统就IT和新技术领域的项目落实情况进行了介绍，并表示在阿尔法拉比大学成立的IT技术园区框架内，实现了大学之间的广泛合作。



据其介绍，目前阿尔法拉比大学在校生的60%为自然科学学科学生。



根据会谈结果，总统向穆塔诺夫安排了一系列具体的工作任务。



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