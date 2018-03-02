托卡耶夫：应致力发展伊斯兰文明中固有的先进科学和文化传统

哈通社/阿斯塔纳/3月2日 -- 哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫2日在阿斯塔纳举行的欧亚穆斯林学者论坛上表示，应致力发展伊斯兰文明中固有的先进科学和文化传统。

"上千年以来，我们的人民一直都是穆斯林文明的一部分。伊斯兰教对我国宗教文化、教育和科学发展起到了正面影响。目前，全国范围内共有2500多所清真寺，75%的人口信仰伊斯兰教。如今，我国与其他各大国家一样，致力于解决复杂的经济、政治问题，其中主要包括思想方面的目标。"参议院议长托卡耶夫说。



据他透露，现代化和全球化原则的发展以及快速的历史步伐，使信仰和宗教价值需要重新评估其地位。这一情况下，否认宗教良好开端，拒绝和平、宽容以及宗教容忍的势力日益得到了显现。





"传播圣战思想、主张极端主义和恐怖主义的激进团体目前已经成为了一个严重的政治力量，他们忘记了穆斯林们在所有历史时期与其他宗教之间的友好对话。他们为伊斯兰教发展制造了阻碍。伊斯兰文明应致力发展固有的先进科学和文化传统。我认为，这是目前最紧迫的问题之一。因为，目前有很多伊斯兰国家正在经历贫穷、人口文盲、医疗保健滞后、人口状况困难、恐怖主义威胁、非法贩毒以及腐败等困境。应寻找有效的机制解决导致这些状况的发生的宗教道德危机和军事政治对抗。" 托卡耶夫说。





值得一提的是，欧亚穆斯林学者论坛吸引了21个国家近35个代表团参加，其中包括总穆夫提、宗教功勋人士、神学家以及地区宗教代表。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】