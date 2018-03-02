哈萨克斯坦农业企业考察团将访问中国山东

哈通社/阿斯塔纳/3月2日 - 哈萨克斯坦农业企业计划同中国农业机械设备制造领域企业开展合作。

据哈萨克斯坦中国贸易促进会消息，在哈中贸促会协调组织下，哈萨克斯坦近20家相关机构、企业单位组成的考察团将于3月初访问中国并参加中国（山东）国际农业机械展览会。



考察团成员包括哈萨克斯坦机器制造商联盟副主席马卡诺夫• 耶尔卡纳特先生，农业机械制造商、农业工业设备和备件协会董事会主席阿布德拉赫马诺夫 •耶尔卡纳特先生等多家采购商代表。



消息称，本次国际农业机械展览会为期2天（3月6-8日），今年是该展会第13次举办，展会将展出出口全球211个国家的3000多件展品。



哈中贸促会会长哈纳特•拜赛克先生向记者介绍了此次展览的主要情况，并强调："此次农业机械展览展示内容涵盖农业生产从种子生产、耕整地、种植、田间管理、收获加工、秸秆利用的全过程，覆盖了动力机械、作业机具、联合收获机械、部件配件等全产业链。"



据了解，中国是全球最大的农机成产国家，而山东是中国的主要农业大省，农业机械化水平以及农机制造水平都位于全国首位。



消息称，山东现有农机制造企业有 2000 余家，占全国农机企业的 25%；大中型拖拉机、谷物联合收获机、农用运输机械、植保机械等主导产业龙头骨干企业占全国同行业领先地位 ，同时农机出口规模已近两亿美元。



此次哈萨克斯坦农业企业考察团在访问中国山东期间，计划同多家中国企业就农业机械、农产品种植、仓储基础设施建设和改造以及农业产品销售等多个领域的合作进行讨论。



哈纳特•拜赛克先生表示："近年来，哈萨克斯坦中国贸易促进协会接受两国政府相关部门委托，在两国组织了多个代表团赴两国各大城市考察交流，并在阿斯塔纳、阿拉木图、北京等地举办了多次推介会、研讨会、行业高峰论坛。本次哈萨克斯坦采购团赴山东参展考察，不仅帮助哈萨克斯坦引进先进的农业机械设备、促进山东农机企业开拓哈萨克斯坦市场，也有助于进一步推动‘一带一路‘框架下哈中两国农业技术领域的交流合作。"



【编译：木合塔尔·木拉提】