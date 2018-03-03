萨金塔耶夫主持召开哈萨克文拉丁字母转换工作国家委员会例行会议

哈通社/阿斯塔纳/3月3日 -- 据总理官网消息，政府总理萨金塔耶夫2日在总理府主持召开哈萨克斯坦哈萨克文拉丁字母转换工作国家委员会例行会议。

会议主要就哈萨克文分阶段过渡到拉丁字母规范计划，国家委员会关于拼写规范、教学方法、术语、技术以及信息支持等方面的小组工作成果，基于拉丁字母新规范的特别项目制定与批准等问题进行了讨论。



"纳扎尔巴耶夫总统对《关于哈萨克文从西里尔字母转换拉丁字母的法令》进行了修改。新规范获得了大众、社会以及语言专家们的支持，新规范还参考了委员会成员们的意见。目前需要根据总统下达的工作指示，为提高民族语言的地位展开相关工作。"萨金塔耶夫在会中指出。



哈萨克斯坦文化和体育部部长穆哈梅迪吾勒、信息和通讯部部长阿巴耶夫、教育和科学部部长萨哈迪耶夫、拜图尔森诺夫语言学研究院院长哈吉别克分别做了报告。此外，祖国之光党第一副主席阿什姆巴耶夫、政府副总理多萨耶夫等人在会中发表讲话。



作为政府下属的协商和咨询机构，哈萨克文拉丁字母转换工作国家委员会的职责包括：在哈萨克文由西里尔字母向拉丁字母转换工作进行期间，为相关工作的开展提供建议和协助，并协调和监督工作的质量。



国家委员会主席为政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫，副主席为政府副总理叶尔波拉特•多萨耶夫。委员会成员包括总统办公厅、祖国之光党、议会、大学、媒体、非政府组织等代表。该委员会的工作机构是文化和体育部。



根据相关规划，哈萨克文向拉丁字母转换的工作将分阶段在2025年完成。



其中，2018 - 2020年为第一阶段，该阶段将进行准备工作并采取措施改善监管框架；2021-2023年为第二阶段，该阶段将进行相关组织及教学方法制定等工作；2024-2025年为第三阶段，该阶段将对国家及地方政府文件、国家媒体机构和出版社以及高等教育机构分阶段过渡拉丁字母新规范。



此外，为确保相关工作的顺利开展，委员会决定设立四个特别工作组：



第一组为拼写规范组，负责与新哈萨克文拉丁字母拼写规范有关的工作；



第二组为教学方法组，负责创建一个拉丁字母教学法，并逐步将其引入教育体系；



第三组为术语组，负责以拉丁图形为基础，对哈萨克语术语基础进行系统化梳理；



第四组为技术专家组，负责确保新拉丁字母与IT技术领域要求相结合。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】