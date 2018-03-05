中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    11:51, 05 三月 2018 | GMT +6

    平昌冬残奥会奖牌采用盲文设计

    None
    None
    哈通社/平昌/3月5日 -- 2018平昌冬残奥会奖牌式样与冬奥奖牌相仿，在设计中受到了韩国传统文化元素的影响。

    据韩联社报道称，冬季残奥会的奖牌专为视觉残疾人采用了盲文设计，这也是两种奖牌之间最大的区别。

    据组织方介绍，本届奥运会奖牌从韩国固有文化--韩文、韩服和韩屋中获得灵感制作而成。

    奖牌正面是将"平昌冬季奥运会"的韩文子音(ㅍㅊㄷㄱㅇㄹㅍ)在三维空间里向两边拉伸（图1）做成立体的样子，并把它们剪成圆形，从而完成造型。

    奖牌缎带首次在奥运会奖牌制作中使用了制作韩服传统技法中的"甲纱技法"。甲纱轻薄且透气性佳，呈半透明状，是一种高级衣料。

    奖牌外包装是从韩国传统建筑物韩屋中获得灵感，仿照顶檐简洁而高雅的曲线以原木制成。

    而在冬残奥会奖牌上，则用盲文刻印"2018平昌"和国际残奥委（IPC）的会徽。

    为了强调残奥会追求的"平等"理念，还水平刻印了象征着平昌的山、云、树、风的图案。

    冬残奥会奖牌和冬奥奖牌一样侧面环绕雕刻韩文"平昌冬季奥运会2018"的子音，用上等韩服丝绸面料制作挂带，着重强调韩国的精致美。

    2018平昌冬季残奥会将于3月8日举行，来自全世界的运动员将参加5个大项80个小项比赛。

    哈萨克斯坦将派出6名运动员，参加2个项目比赛，分别是滑雪和冬季两项。

    参赛运动员包括亚历山大•库勒亚丁、丹尼斯•彼得连科、谢尔盖•乌索尔瑟夫、亚历山大•格尔利茨、海拉特•哈纳菲恩以及佳尼勒•巴勒塔巴耶娃。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

     

     

     

    标签:
    体育 奥运会 冬奥会 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!