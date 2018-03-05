纳扎尔巴耶夫总统：友善的国家始终拥有崇高的精神价值

哈通社/阿斯塔纳/3月5日 -- 哈萨克斯坦共和国议会上下两院联合会议5日在阿斯塔纳举行，纳扎尔巴耶夫总统出席会议并发表讲话。

"大家都知道3月在独立哈萨克斯坦节日日程中具有重要地位。3月初是感恩日，同时也是哈萨克斯坦民族和睦大会成立日，民族传统节日纳乌鲁兹节也在这个月庆祝，此外还包括广大女性群众的节日。这些节日都将致力使哈萨克斯坦人民团结一致，‘精神文明复兴'规划同时也旨在达到这一目的。我们在国家统一以及建设性政策下共同经历了所有挑战，与哈萨克人民和睦相处的所有族裔代表高度评价这一成果。众所周知，目前在阿拉木图州、西哈州、江布尔州以及南哈州都竖立了《感恩纪念碑》（Қазақ еліне мың алғыс），这些举措体现了哈萨克人民的阔达胸怀和慷慨之情。"纳扎尔巴耶夫总统说。



据总统透露，友善的国家始终拥有崇高的精神价值。



"这不是一件简单的事情，是我们曾经经历过的事件。我们的祖先，包括我的父辈都在艰难地时代，慷慨的接纳了乘坐货车来自北高加索、东部和伏尔加河地区的难民。我认为，所有族裔代表们的感恩之情想必是他们的祖先留给后辈的遗愿。因此，有必要向各民族代表表示衷心感谢。" 纳扎尔巴耶夫总统说。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】