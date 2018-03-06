蒙古国哈萨克猎鹰节吸引众多外国游客眼球

哈通社/巴彦乌列盖/3月5日- 哈萨克民族传统活动"春季金鹰节-2018"于3月4日在蒙古国巴彦乌列盖地区的"成吉思汗王国"旅游区正式拉开了帷幕。

据了解，巴彦乌列盖地区的居民从1999年开始，每年都会举办"春季金鹰节"猎鹰比赛。而今年，有三个女孩参加了此次比赛，成为了"鹰节"亮点之一。

此外，巴彦乌列盖省省长赫勒穆罕·阿伊普吾勒也出席了此次活动的开幕式。



他在讲话中表示："如今，来自世界各地的游客都会前来观看猎鹰比赛。哈萨克猎鹰文化得到了蒙古国政府的支持，并于2010年由教科文组织列为全球非物质文化遗产。此外，2016年，蒙古国自然环境与旅游部将'春季金鹰节'评为年度最佳旅游观光活动。该活动为巴彦乌列盖地区的旅游业，以及服装、手工艺品、纪念品、缝纫等小型企业的发展做出了重大贡献。"



据悉，赛事分为"喊口令叫鹰"和"捕捉猎物"等项目进行。

据组织方介绍，参观"春季金鹰节-2018"活动的游客数量正在逐年增加。例如，2017年10月，来自20个国家的约1200名游客参加了该活动，比2016年增长了2倍。而今年，来自俄罗斯、中国、日本和英国等国家的游客前来观看了本届猎鹰比赛。



澳大利亚游客乔治·马尼说："我来自澳大利亚，我在蒙古国呆了6个月。这里的自然环境非常美妙。而今天的活动是我见过的最棒的传统文化活动。他们让鹰听从命令，落在他们的一只手臂上，并且从马上喊口令叫鹰。这实在是太不可思议了。此次活动让我对游牧民族的历史和文化有了更深的兴趣。"

新西兰游客安妮·莫里斯说："我第一次来到蒙古国，这里很冷。然而，今天的活动实在是太精彩了。关于猎鹰的传统，我是从纪录片'猎鹰女孩'里面了解到的。而今天，我亲眼见证了猎鹰活动的神奇和有趣。今天的活动让我对蒙古人民，包括哈萨克族人民的文化传统有了一些了解。"



值得一提的是，近年来巴彦乌列盖地区的游客人数大幅增加。 旅游业的发展对以畜牧业为生的哈萨克人民的生活产生了巨大影响。该活动的组织方也对参加活动的哈萨克人民表示了感谢，并表示有信心继续将猎鹰文化发扬光大。

【编译：达娜】