动画电影《守卫讹达剌》在奇姆肯特首映

哈通社/奇姆肯特/3月6日 - 在"精神文明复兴"计划框架下，根据南哈州州长詹塞特•图伊梅巴耶夫创意制作的动画电影《保卫讹达剌（Отырарды қорғау）》5日在奇姆肯特市举行了首映仪式。

南哈州州长、当地学者及市民代表等出席了当天举行的盛大首映式。



图伊梅巴耶夫在首映式上发言时，就制作这部有关哈萨克大地历史的动画电影的主旨目的进行了阐述。





"纳扎尔巴耶夫总统曾说过，‘要善于利用全新的方式，借助新技术和新创意，向国际社会展示和输出哈萨克文化中的瑰宝。我们的文化产品不能局限于书籍，而应该广泛的采用多媒体形式出版发行'。总统的这一提议，得到了南哈州文艺界的广泛支持。动画电影《守卫讹达剌》正式一个明证。"他说。



这部采用了2D与3D动画技术相结合的方式制作的影片，旨在通过向观众宣传爱国主义精神、讲述历史故事的同时，介绍南哈州的地理、历史和文化，提升南哈州影响力，推动当地旅游业发展。





影片将通过两个少年的经历，全景展现哈萨克历史上传奇的古城--讹达剌的城市生活与文化风俗。观众将通过本片，了解到有关这座古城当中曾被誉为"世界第二大图书馆"的中世纪学府以及这座学府奠基者阿尔法拉比的历史故事。





影片导演和首席绘图师--阿扎马特•叶尔纳扎罗夫，编剧--巴赫特詹•库勒扎拜，音乐制作人--鲁斯兰•什尼库洛夫，总制片人--努雷丁•帕提耶夫。





首映仪式后，南哈州州长向影片剧组表达了感谢，并颁发了荣誉证书。



值得一提的是，《守卫讹达剌》并非根据总统《面向未来的计划：精神文明的复兴》文章精神，为落实相关计划而制作的唯一一部影片。在南哈州州长的提议下，至目前已有动画电影《力王--哈吉穆罕》、《神圣的卡兹古特》和《古七弦琴的秘密》等10多部电视电影问世。





此外，在南哈州政府支持下，2018年该州将推出10集历史题材电视连续剧《托列毕（注：毕-би 古代哈萨克官职）》，以及《突厥斯坦》、《没有子弹的事件》、《沃尔达巴斯--团结的旗帜》等动画电影。





【编译：木合塔尔·木拉提】