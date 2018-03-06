国家反恐预算将增加三倍

哈通社/阿斯塔纳/3月6日 - 今天（6日）于总理府召开的政府工作会议审议并通过了哈萨克斯坦共和国国家安全委员会旨在打击恐怖主义的五年计划。该文件被视为此前一系列规划方案的延续。

据国家安全委员会副主席努尔哈利•比勒斯别科夫介绍，此前制定的打击宗教极端主义和恐怖主义国家规划已于去年完成。从2013年开始启动的机制，成功提前摧毁了38起恐怖袭击预谋，并提高了许多设施的安防标准。此外，宣传领域的工作也得到了有效开展，针对大众媒体上的极端宗教思想进行的打击取得了良好效果。



"相关计划共斥资980亿坚戈，其中来自国家预算支出278亿坚戈，地方预算支出702坚戈。"他说。



他表示，新的五年计划将延续此前的相关方案和政策。2018-2022年将要实施的工作指标也已明确，其中包括减少持极端宗教思想的人员数量、强化反恐机构的物质条件、增加符合安保条件的设施数量以及其他等。



"新计划框架下将实施80多项工作，其中35项为专项行动。为确保任务的妥善完成，5年间需获得预算拨款2700亿坚戈，其中国家预算支出2093亿坚戈，地方财政支出607亿坚戈。" 比勒斯别科夫说。



【编译：木合塔尔·木拉提】