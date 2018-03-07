我国驻塔使馆在杜尚别举行总统著作《独立时代》介绍仪式

哈通社/阿斯塔纳/3月7日 -- 据哈萨克斯坦驻塔吉克斯坦大使馆消息，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫著作《独立时代》介绍仪式日前在塔吉克斯坦首都杜尚别举行。

消息称，该书介绍仪式在哈塔两国建交25周年圆桌会议框架下举行。塔吉克斯坦分析专家协会、科技和文化组织、塔吉克斯坦总统办公厅、企业家、媒体和高校学生代表，以及生活在塔吉克斯坦的哈萨克族后裔出席了活动。

哈萨克斯坦驻塔吉克斯坦大使努尔兰•塞特莫夫向与会者介绍《独立时代》主要内容。他同时还指出，该书讲述了哈萨克斯坦独立至今经历的大事记。

圆桌会议上，塞特莫夫大使和与会者关注了塔吉克斯坦总统埃莫马利•拉赫蒙即将对阿斯塔纳进行的访问和该书讲述哈萨克斯坦与中亚国家，其中同塔吉克斯坦之间的合作关系部分的重要性。

出席圆桌会议的塔吉克斯坦代表团高度评价了《独立时代》在现代政治领域的作用。

塔吉克斯坦总统战略研究中心主任胡德别尔迪·霍力克纳扎尔谈及哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在调节塔吉克冲突的作用。他还回忆，一轮政府和反政府组织之间的和谈曾在阿拉木图举行。

塔吉克斯坦经济学家、博士霍吉穆哈默德·乌玛尔沃夫谈及1990年的哈萨克斯坦经济发展模式，并就塔吉克斯坦在独立初期遇到困难时提供经济援助的哈萨克斯坦和纳扎尔巴耶夫总统表示感谢。

与会者向哈萨克斯坦驻塔吉克斯坦使馆举行该圆桌会议表示感谢。

【编译：小穆】