我国驻德国使馆举行研讨会介绍哈萨克斯坦旅游潜力

哈通社/柏林/3月9日 -- 2018年ITB国际旅游交易会框架下，哈萨克斯坦驻德国大使馆8日在柏林举行主题为"旅游领域的哈萨克斯坦-德国合作关系潜力"的科研研讨会。

哈萨克斯坦和德国企业界代表、外交官、分析人士和媒体代表出席了研讨会。我国驻德国大使波拉特•努斯泊夫出席会议，并就哈萨克斯坦在推动旅游领域发展为目的的"经济外交"主要方向进行了介绍。

努斯泊夫大使表示，要进一步加强两国旅游领域的合作关系。

他在讲话中还谈及总统日前宣布的五大新社会举措，并认为这将改善哈萨克斯坦人民生活水平，将进一步加强哈萨克斯坦旅游业在国际社会上的吸引力。

德国联邦经济和能源部旅游发展司负责人亚历山大·施泰德菲德表示，哈萨克斯坦作为丝绸之路文化和文明中心在旅游业领域具有重要作用。

"为进一步加强这一作用，要推动基础设施建设和其他领域的发展。这将有助于提升哈萨克斯坦在国际旅游业领域的名声。" 施泰德菲德说。

他同时还强调，哈萨克斯坦拥有丰富的优美自然风景资源和历史遗迹。

科研研讨会期间，哈萨克旅游国有公司（«Kazakh Tourism» ҰК）副总裁海拉特·萨杜阿哈索夫发表讲话，并就2023年哈萨克斯坦旅游发展规划进行了介绍。

【编译：小穆】