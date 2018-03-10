历史巨制《托米莉斯女王》女主角接受哈通社专访

哈通社/阿拉木图/3月10日 - 由哈萨克斯坦著名导演阿罕•萨塔耶夫执导、备受瞩目的历史巨制《托米莉斯女王》正在紧张的拍摄制作当中。该片女主角，即饰演历史上斯基泰人（萨克人）女王--托米莉斯的哈萨克女演员埃勒米拉•图尔森日前接受了哈通社记者的专访。

现年27岁的阿拉木图人埃勒米拉并非演艺专业出身，相反她是一位心理学学士。今年1月她被正式确定为女王角色的最终人选。



记者：埃勒米拉，祝贺您成为影片主演。您在此之前，从来没有从影经验，您是从何处得知影片选角的信息的？



埃勒米拉：我是从社交媒体上了解到的，当时收到了关于参加演员海选的邀请，一开始对于参选还是很忧郁的。在此之前我也收到过此类邀请，但一直不是很在意且都拒绝了，因为大部分角色不是很适合我，而且工作时间也有冲突。但托米莉斯女王这个角色，对我而言十分吸引人。我很想在试一试自己能否驾驭这个挑战。对于最终得到专业评审的认可，我感到非常开心。



记者：2月16日公开的您的角色定妆照，在互联网上受到了广泛的好评，关于您的话题也在大众媒体上持续讨论了数个星期。对于这种情况，您有何感受？







埃勒米拉：在关闭我的社交主页时，我才真正意识到自己已经成为了万众瞩目的焦点。很多人给我打电话、发信息。我的家人和朋友们一直支持我的选择，他们也在第一时间对我表示了祝贺。现在我将全部的精力都投入在了影片的拍摄工作中，为了不分散注意力，推掉了所有的访谈邀请。也许是因为这样屏蔽了外界的纷扰，所以其实对一夜走红的感受也不是很明显。不过目前还是能收到很多贺信什么的。



记者：您过去并没有从影的经验，这对您参与本片的拍摄有没有造成困难？



埃勒米拉：对我而言，对陌生的领域进行研究始终是有趣的。现在来谈关于影片拍摄中的感受还为时过早，不过，兴趣和激情，总是能让拍摄的过程变得趣味横生。总的来说，我认为我胜任了所有交给我的任务，至于最终的评价，还得由观众们在影片上映后做出。



记者：您此前的职业是否对演绎角色有所帮助？





埃勒米拉：在对角色的演绎上，我自身没有什么了不起的技巧。影片道具复原十分强大，人物的服饰很容易令人产生代入感，音乐和场景也是一样。心理学专业背景，让我在研究托米莉斯这个角色，尤其是理解和表现她的行为和意图上发挥了一定的效果。



记者：我看到您现在身着的是一身女战士的战袍，这服装您喜欢么？



埃勒米拉：当然，我特别喜欢。剧组为我单独准备了好几套不同的服装。这些服饰，都是纯手工制作，材料要么是真皮要么是亚麻布之类。穿上这些服装，会让人感觉回到了千年前的时代。就像我之前说的那样，这些服装真的能够帮助你很快进入角色。我对道具师们的工作非常敬佩，服装上的每一个花纹都有着独特的含义。我现在这套服饰中，腰带和耳环也有不同的意义。





记者：导演阿罕•萨塔耶夫此前在一次访谈中透露，影片正式拍摄前的前期筹备进行了数月之久。您这段时间的准备工作都是怎样进行的？



埃勒米拉：一开始我也并不清楚最终选角的结果，直到最终确认以后我才开始了进入剧组后的相关工作。我进入剧组后接受了2个月的培训，首先是从马术训练开始的，之后还进行了其他的技巧性训练。说实话，教练们都很严苛，对我们简直是毫不客气。我们就像在军营里一样。此外，因为没有演艺经验，我还接受了额外的演员课程培训。



记者：《托米莉斯女王》一片中复现了古老突厥语，掌握这种语言是否有过困难？



埃勒米拉：确实，掌握古语挺有难度。就我所知，它与现代哈萨克语差别还是很大的。我没办法把它和我所知道的任何一种现代语言进行类比，拍摄中舌头常常打结，不过这也没有办法，我必须掌握它。





记者：最后一个问题。我相信在本片上映后，您肯定会收到其他影片的加盟邀请，您对此有所准备吗？



埃勒米拉：决定我会视情况而决定是否接受。即便现在，我也已经收到了一些邀请。对我而言，目前最重要的是完成这部影片的拍摄，这一一部大片，对我非常重要。



记者：感谢您接受采访！













【编译：木合塔尔·木拉提】