中国外交部：中方坚定支持纳扎尔巴耶夫总统旨在改善民生的五大社会举措

哈通社/北京/3月12日 - 中国外交部发言人陆慷12日表示，中方坚定支持哈萨克斯坦领导人提出的改善民生的相关政策举措和倡议。

哈通社驻华记者萨德克•阿克加诺夫报道，3月12日，中国外交部发言人陆慷主持例行记者会，并在会上就有关"中方如何看待哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫近期提出的五大社会举措？中方如何看待哈中两国关系的未来？"等问题进行了答复。



陆慷说："中国和哈萨克斯坦是友好邻邦和全面战略伙伴。近年来，在习近平主席和纳扎尔巴耶夫总统的战略引领下，中哈双方就治国理政开展了很多富有成果的经验交流活动，双方都将改善民生作为各自发展的优先任务。中方坚定支持哈萨克斯坦领导人提出的改善民生的相关政策举措和倡议。我们衷心希望哈萨克斯坦国家建设事业不断取得新成就。"



谈及哈中两国关系的未来前景，陆慷表示，哈中关系始终在高水平运行，是中国和邻国间友好关系的典范。



"中方对中哈关系发展成果感到满意。我们相信，在两国元首的战略引领下，在双方各界的共同努力下，中哈关系一定能发展得更好。"他说。



【编译：木合塔尔·木拉提】