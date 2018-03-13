哈萨克斯坦残疾人权利相关问题在日内瓦得到讨论

哈通社/阿斯塔纳/3月13日 - 据外交部消息，由劳动和社会保障部副部长斯维特拉娜•扎克珀娃率领的哈萨克斯坦代表团，日前出席了在日内瓦举行的联合国人权理事会第37次会议。

会议期间，哈萨克斯坦代表同联合国残疾人权利问题特别报告员卡塔丽娜•德班达斯•阿吉拉尔举行了对话，后者2017年9月访问哈萨克斯坦后，整理提交了一份分析哈萨克斯坦不同领域残疾人现状的分析报告，有效地推动了哈萨克斯坦残疾人权利和机会的发展。



卡塔丽娜•德班达斯•阿吉拉尔女士感谢哈萨克斯坦政府对她的邀请，以及对她工作所提供的各项支持。



扎克珀娃在会上指出，在2015年批准的《联合国残疾人权利公约》框架下，哈萨克斯坦不断加大对残疾人权利领域的关注力度，履行自己应尽的责任，推动该领域不断发展。



同一天，哈萨克斯坦驻日内瓦办事处与联合国残疾人权利问题特别报告员卡塔丽娜•德班达斯•阿吉拉尔一同组织了一场平行活动，邀请人权理事会成员国、观察员以及国际非政府组织参与，介绍和分享哈萨克斯坦在实践联合国《残疾人权利公约》相关工作中的经验。



【编译：木合塔尔·木拉提】