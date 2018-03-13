土耳其学者谈阿斯塔纳叙利亚问题和平进程的优势

哈通社/阿斯塔纳/3月13日 -- 16日，出席叙利亚问题阿斯塔纳和平进程担保国家部长级第一次会议的俄罗斯、土耳其、伊朗外交部代表将抵达阿斯塔纳。

据了解，冲突主要在阿勒颇、黎凡特、拉卡、霍姆斯以及拉塔基亚等地区进行。2018年1月土耳其对阿勒颇北部库尔德族控制的阿夫林州进行了"橄榄枝行动"，它是土耳其武装力量与"自由叙利亚军"进行的军事行动，而有关各方的伤亡人数及占领地区的信息也较为短缺。据大部分分析人员猜测，土耳其军队已占领60%地区。



安卡拉国际关系教授侯赛因•巴吉在接受哈通社记者采访时透露，土耳其军队在叙利亚北部地区开展的军事行动在2个月内取得了丰富成果。



据他介绍，"橄榄枝行动"不仅保障土耳其边境的安全，还将旨在清除该地区的恐怖分子。黎凡特的军事行动主要集中在东古塔地区。这也是战争发生初期反对派占领的首个地区之一，若从古塔平原进攻黎凡特，官方部队也将对次作出回应。



值得一提的是，在阿斯塔纳举行的和平进程框架下就在叙利亚境内设立了4个冲突降级区达成了共识。2017年5月4日在各方的批准下在叙利亚东古塔地区设立了冲突降级区其中的一个。



侯赛因•巴吉表示，在此基础上，阿斯塔纳和平进程对中东主要参与者形成了最需要的格式。



安卡拉国际关系教授还就即将在阿斯塔纳举行的俄、伊、土3国外交部叙利亚问题阿斯塔纳和平进程担保国家部长级第一次会议进行了表态。



巴吉表示，在阿斯塔纳继续进行叙利亚间对话具有重要作用，阿斯塔纳和平进程的主要优势在于使得叙利亚政府和反对派代表坐上了谈判桌。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】