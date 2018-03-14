土库曼斯坦博物馆展出哈萨克汗国将领-卡班拜勇士宝刀

哈通社/奇姆肯特/3月14日 -- 土库曼斯坦"艾兹列德苏丹"国家历史文化博物馆收藏了哈萨克汗国将领-卡拉克烈•卡班拜勇士的宝刀。

据了解，该历史遗物于上世纪80年代由卡班拜勇士的后代、人民艺术家萨希•罗曼诺夫提交给博物馆。



据博物馆工作人员透露，卡班拜勇士的遗物分为刀和刀袋两个部分组成。宝刀总长为34厘米，用铜铸造，刀片长约21.4厘米。此外，刀片上方刻有两条线，刀柄嵌有半纯银金属，并刻着花纹。刀柄还嵌有蓝色和绿色的宝石。



据卡班拜勇士后代透露，总长为11厘米的刀柄主要材质为象牙。



"遗物的第二部分为皮革刀袋。刀袋总长为52厘米，它分为‘手心'、‘袋'、‘皮带'等部分。五角‘手心'和方形‘皮带'不仅为刀袋带来靓丽，还将用于特殊用途。刀袋外部嵌有植物系哈萨克式花纹。博物馆将宝刀视为珍宝保存至今。"博物馆工作人员说。



据了解，英勇善战的卡班拜勇士曾生活过的地区保留着勇士的宝刀，并供世人参观。卡班拜勇士的遗物目前在土库曼斯坦"艾兹列德苏丹"国家历史文化博物馆民族志区占据了一席之地。



值得一提的是，勇士遗物保留在这一地区并非偶然，因为处在该地域的突厥斯坦市在哈萨克历史上具有重要意义，也是哈萨克可汗、毕官以及勇士们的聚集地，也曾在此举行多次重要会议。



卡拉克烈•卡班拜勇士（1692年，阿拉阔勒地区-1770年，巴尔勒克山、库恩阿塔草原），卡拉克烈中的拜吉格特是他出生的部落,属于乃蛮部落。在阿布莱汗时期（18世纪），他以的英勇和魄力出名。卡拉克烈•卡班拜勇士的原名为叶拉斯勒。1740年，在一场战争中获得了阿布莱汗授予的"达拉波兹"称号，之后同年代人也将卡班拜勇士称为"将领"、"达拉波兹"。1723年，卡班拜勇士在"玉兹分裂时期"同叶勒什别克、别尔德阔贾、马莱萨热等勇士一同参与了保卫突厥斯坦市的战役。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】