哈乌政府间双边合作会议在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/3月14日 -- 哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦双边合作第17次政府间会议在阿斯塔纳举行。

消息称，哈萨克斯坦政府第一副总理阿斯哈尔•马明和乌兹别克斯坦政府第一副总理阿奇勒拜•拉马托夫分别率团出席会议。会议最后，双方计划签署一系列合作协议。



会议期间，哈萨克斯坦文化和体育部部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒就两国文化领域发展前景进行了介绍。



"双方今天计划签署的合作协议具有重要意义。因为从历史的角度来看，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦都处在古丝绸之路。而双方在经济、旅游、精神文明复兴等领域签署的合作协议将至关重要。然而，我们必须做很多工作来实施这些措施。在旅游方面，前往乌兹别克斯坦撒马尔罕和希瓦的游客必然希望能够欣赏位于突厥斯坦的亚萨维陵墓位和首都阿斯塔纳的城市美景。同样，来到哈萨克斯坦的游客也想去乌兹别克斯坦。因为，两国历史具有很多共同点。" 穆哈梅迪吾勒说。



据部长透露，哈-乌两国在影视领域拥有联合计划。



文化和体育部部长说："我们应该通过拍摄历史纪录片，从而将两国历史中的共同点展示给全世界。当然，影视作品将透露出两国历史背景。"



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】