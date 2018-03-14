塔吉克斯坦总统拉赫蒙抵达阿斯塔纳

哈通社/阿斯塔纳/3月14日--塔吉克斯坦总统埃莫马利•拉赫蒙今日（3月14日）抵达阿斯塔纳，开始对我国进行正式访问。

政府副总理兼农业部部长沃穆尔吾扎克•舒克耶夫在阿斯塔纳国际机场对来访的塔吉克斯坦总统进行了接待。



此前，哈萨克斯坦驻塔吉克斯坦特命全权大使努尔兰•赛伊提莫夫于13日在外交部召开的新闻发布会上，介绍了我国总统纳扎尔巴耶夫与塔吉克斯坦总统拉赫蒙即将举行的会谈相关议程。



据大使介绍，两国元首将签署联合声明。还计划签署三份政府间协议。所有这些文件都涉及到两国移民的相关问题，以及两国公民相互申请入籍的法律程序等。



根据此前报道，纳扎尔巴耶夫总统邀请塔吉克斯坦总统拉赫蒙于3月14日对哈萨克斯坦进行正式访问。访问期间，两位领导将就双方共同关心的国际和地区热点问题进行讨论。



此外，3月15日将举办中亚五国（哈萨克斯坦、吉尔吉斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦）领导人工作（咨询）会议。由于日程安排冲突的原因，土库曼斯坦最高议会主席努尔别尔得耶娃将代表该国总统出席会议。



值得一提的是，哈萨克斯坦和塔吉克斯坦于1993年1月7日建交。截至2017年底，两国贸易额达7.76亿美元，同比增长31.5％。哈萨克斯坦是塔吉克斯坦最重要的贸易伙伴。



【编译：达娜】