纳扎尔巴耶夫总统祝愿普京在总统选举中获得胜利

哈通社/阿斯塔纳/3月15日 -- 纳扎尔巴耶夫总统15日在总统府举行的中亚国家首脑峰会首次工作（咨询）会议上祝愿俄罗斯总统普京在总统选举中获得胜利。

"当然，我们并不是说只限于中亚国家或哈萨克斯坦。 我们拥有庞大的近邻，如俄罗斯和中国，我们正在与他们展开密切合作。交通走廊是俄罗斯，而丝绸之路是中国。" 纳扎尔巴耶夫说。



会中，纳扎尔巴耶夫总统强调，将积极同中国和俄罗斯以及其庞大市场进一步促进合作关系。



纳扎尔巴耶夫总统说："祝愿俄罗斯总统大选顺利举行。当然，也祝愿弗拉基米尔•弗拉基米罗维奇•普京在总统选举中获得胜利。"



纳扎尔巴耶夫总统另外还指出，相信今天的会议将取得巨大的成果。此外，会中所达成的共识相信能够对推动国家间的合作关系注入新动力，并致力于符合各国人民的利益。



值得一提的是，吉尔吉斯斯坦总统索伦拜•吉恩别科夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利•拉赫蒙、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔济约耶夫以及土库曼斯坦议会下院议长努尔别尔德耶娃女士出席了此次会议。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】