外交部长就总统五大社会举措发表观看法

哈通社/阿斯塔纳/3月15日 -- 2018年3月12日，哈萨克斯坦共和国外交部长凯拉特·阿布德拉赫曼诺夫接受了哈萨克斯坦真理报的采访，就纳扎尔巴耶夫总统的五项社会倡议发表了看法。

2018年3月12日，哈萨克斯坦真理报

哈萨克斯坦共和国外交部长

海拉特·阿布德拉赫曼诺夫

距离纳扎尔巴耶夫总统在议会上宣布五项社会举措已经过去一周的时间，在这一周的时间里这五项举措得到了国际社会的广泛认可。为了从根本上改善数百万哈萨克斯坦公民生活质量，各国政治家和专家们指出了最终计划的经济举措的具体方向。

应该指出的是，总统倡议完全符合2015年9月世界各国领导在联合国峰会上通过的2030可持续发展议程。根据这项议程，可持续发展的目的是满足包括教育、社会保障、就业等领域在内的社会需求，同时解决气候变化和环境保护方面的相关问题。各国际组织成员国正在积极致力于该目标的实现。

社会举措将为经济发展注入新的动力，巩固中产阶级的地位，提深国家人力资源的潜力。有关铺设天然气管道的大型基础设施倡议将有助于哈萨克斯坦中部地区能源和生态的可持续发展，符合我国入选联合国安理会的一个主要优先事项，即能源安全。新方案要求引进国际经验、投资、检验和技术。因此，外交部将积极致力于国家元首的任务的落实。

总统正在逐一落实将哈萨克斯坦推向世界发达国家之列的计划，这须以经济质量和社会地位的大幅提高为前提。应看到，这项工作是在复杂的地缘政治和经济环境下，以及世界社会不平等的背景下进行的。

因此总统的五项举措-新的按揭贷款，降低低收入公民的纳税负担，提高高等教育的普及度和质量，扩大小额信贷和进一步实现国家天然气的气化，已经得到了国际社会的高度评价。

与大选前的民主社会中常见的保护主义和平民主义计划不同的是，哈萨克斯坦总统提出的五大举措对资金做了精确的计算，旨在对社会扶持和对经济的长期刺激双管齐下。人民是我国最大的财富，是所有项目的中心，也是所有项目的直接参与者。

国际金融机构和经济组织，如世界银行、欧洲复兴开发银行、亚洲开发银行、伊斯兰开发银行、经济合作与发展组织、世界经济论坛，仍将是哈萨克斯坦在社会和经济现代化中的重要伙伴。我国与这些机构合作的主要方向同国家元首的新倡议相契合。

2017-2018年哈萨克斯坦与经济合作和发展组织合作纲要相当一部分内容的焦点是社会问题。主要强调的是包容性和可持续增长，弱势群体问题的解决，以及性别与公共政策。在该纲要框架下将实施特别针对青年的发展生产性就业和大众创业计划。同亚洲开发银行的主要合作方向是：国家管理；教育；社会领域；交通；农业和供水；私营部门的发展；中小企业的发展。

国际劳工组织的研究表明，劳动收入的降低、收入不平等性的扩大和发展速度的减缓之间存在着相关性。让经济的增长和发展更具包容性和可持续性可以使就业和社会政策领域的配套措施得以加强。

同时我们的总统借鉴了世界上最佳的经验。

比如，发展按揭贷款是一项社会机制，在其帮助下国家将为公民提供住房。房屋按揭贷款在发达国家的经济中占据着重要的地位。在德国、丹麦、美国、加拿大和日本房屋按揭贷款市场被视为住房建设金融机制的基础。

世界银行在一项报告中建议哈萨克斯坦政府重新调整税收政策，刺激多元化经济增长并创造新的就业机会。降低数百万低收入者的个人所得税就是这方面最重要的一项举措。国际社会很少有人能够采取这样大胆的举措。

小额信贷已成为不同发展水平的国家和地区经济与社会发展的一个独特的工具，同时它还在降低发达经济体中社会群体的非单一性程度以及对发展的重大贡献方面发挥着不同的功能。这种贷款形式可以使低收入人群的收入增加，创立具有发展前景的事业，缩小易受外部风险干扰性。同时，那些将私营部门的潜力同国家刺激措施相结合的规划纲要取得了最佳成果。在哈萨克斯坦政府和欧洲复兴开发银行之间的协议框架下实施的"商业女性"计划成效显著。迄今为止，根据该计划已向7000多家中小企业提供贷款，金额达58亿坚戈。除融资外欧洲复兴开发银行还提供了获取生产技能的渠道，帮助女性领导的中小企业采用管理实践经验和技术。

提高教育普及度和质量是减少贫困、不平等和国家经济增长最有效的措施之一。哈萨克斯坦驻外使馆的任务之一是为世界一流大学的哈萨克斯坦学生吸引奖学金，首先是理工科专业的学生。外交部愿意在国际关系、聘请外籍教师、经验交流方面向哈萨克斯坦各大高校予以协助。留学可以不只是在发达国家，还可以在成功的发展中国家。如匈牙利，该国不久前宣布将哈萨克斯坦留学生的奖学金名额增加至250个。

外交部将协助吸引投资者参与新的天然气管道项目。该项目将使首都和一系列工业中心将接通天然气。目前已获得了英国投资者的具体建议。哈萨克斯坦基础设施项目的主要难处在于距离较远。这些项目需要精确的技术计算和国际共同融资。同时，市政、工业和私营部门向天然气的过渡将有助于能源效率和气候变化稳定性的提高，这也是我们同其他国际金融机构合作的主要方向。哈萨克斯坦签署了巴黎气候协定，而且天然气的大规模使用将成为国家对遵守这一重要国际条约条款所做的具体贡献。我相信，阿斯塔纳、卡拉干达、铁米尔套和杰兹卡兹甘的居民是第一个兴高采烈地接受总统倡议的。

值得强调的是，纳扎尔巴耶夫总统的社会倡议的贯彻落实不仅是象征性的，实际从内容上也与在2017世博会遗产基础上建立的阿斯塔纳国际金融中心以及绿色科技和投资项目国际中心的开始运作时间相符。既定社会目标的落实措施将在这些主要机构的工作议程中找到具体体现。

总统的咨文符合我国所有公民的夙愿，它将巩固民族间的团结，增强民族竞争力，当然，还将提高哈萨克斯坦在国际舞台上的声望，兑现了对可持续发展目标和原则的承诺。现在我们所面临的任务是努力让总统的五项社会倡议得到高质量的贯彻落实。



【来源：哈萨克斯坦驻华大使馆】