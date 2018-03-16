哈萨克斯坦将建造首个弹药厂

哈通社/阿斯塔纳/3月16日 -- 隶属哈萨克斯坦国防和航空航天工业部的"哈萨克斯坦科技"国有股份公司将建造哈萨克斯坦首个弹药厂。

"哈萨克斯坦科技"国有股份公司董事会主席塔勒哈特别克•艾特库金表示，除了建造首个弹药厂外，公司还将开展武装部队和其他权力机构废弃弹药销毁工作以及钻探和爆破等工作。



据他透露，储存废弃弹药一方面来讲不安全的，另一方面成本过高。目前，位于江布尔州沃塔尔县和南哈州阿尔斯市的弹药处理所正在展开相关工作。废弃弹药销毁工作吸引了近200名合格的专业工程人员进行。



"最高指挥官-纳扎尔巴耶夫总统向我们下达了有关在卡拉干达州建造弹药厂的命令。无论从经济角度还是社会角度来看，弹药厂的建立对于军队和国家经济都很重要。" 艾特库金说。



他还表示，"哈萨克斯坦科技"公司旗下的"钢铁制造"有限公司负责的弹药厂将在卡拉干达州"萨热阿尔卡"经济特区得到落实，目前建造工程正在进行。



艾特库金表示，为国防工业发展的多样化，公司致力于开展弹药生产、现代化以及修复等工作，并通过引进先进技术促进工业炸药生产。此外，还将致力通过吸引外资建立自己的科学研究基地。



【翻译：冰山】