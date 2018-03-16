外交部长会见欧盟驻哈萨克斯坦代表处大使赫利斯捷

哈通社/阿斯塔纳/3月16日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫16日会见欧盟驻哈萨克斯坦代表处大使特拉里安•赫利斯捷。

会谈中，双方就进一步推动哈萨克斯坦和欧盟于2018年2月26日在布鲁塞尔举行的哈欧合作委员会第十六次会议达成的共识问题进行了讨论。

消息称，会谈中双方就为落实哈欧于2015年12月21日在阿斯塔纳签署的关于扩大合作伙伴关系协议开始制定路线图工作达成了共识（该协议处于欧盟28个成员国签署批准前的临时使用模式阶段，截至目前已有23个成员国和议会签署批准该协议）。

此外，阿布德拉赫曼诺夫与赫利斯捷就欧亚大陆相互合作问题交通运输合作前景交换了意见。

赫利斯捷表示，欧盟计划在今年10月召开的亚欧首脑会议之前通过欧洲和亚洲之间的相互合作战略。他同时还指出，其中哈萨克斯坦积极参与的欧盟中亚国家新战略制定进程正在进行当中，该新战略预计2019年下半年通过。

双方在会谈中关注了对阿富汗持续发展提供援助合作问题。欧盟代表处大使称，欧盟委员会准备向哈萨克斯坦的阿富汗女性在哈高校留学援助项目提供资金。

阿布德拉赫曼诺夫外长向赫利斯捷就纳扎尔巴耶夫总统提出的五大新社会举措进行了介绍，并就双方在落实该举措领域的合作问题交换了意见。

【编译：小穆】