叙利亚问题阿斯塔纳和平进程担保国家外交部会议在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/3月16日 -- 叙利亚问题阿斯塔纳和平进程担保国家外交部会议16日在阿斯塔纳举行。

会议期间，哈萨克斯坦外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫发表讲话，并总结了阿斯塔纳和平进程举行一年间所取得的工作成果。



"众所周知，一年前，俄罗斯和土耳其领导人建议纳扎尔巴耶夫总统在叙利亚政府和反对派武装团体之间举行和平谈判。结束战胜的办法和平，而获得和平的唯一途径是谈判，坚信这一点的哈萨克斯坦没有拒绝这一提议，并提出将阿斯塔纳作为辅助联合国主持下的日内瓦和谈的对话平台。实现和平具有一定的障碍，而在阿斯塔纳举行的8轮和谈为解决进程中出现的僵局起到了一定的作用。2017年1月开始的这一对话平台，为叙利亚问题各方坐上谈判桌作出了贡献。" 阿布德拉赫曼诺夫说。





外交部部长强调，这一对话平台对叙利亚政府和反对派武装团队之间加强信任措施迈出了重要的步伐。



阿布德拉赫曼诺夫表示，阿斯塔纳和谈举行取得了建立4个冲突降级区和叙利亚停火机制等成果，也为提供更多的人道主义援助起到了帮助。此外，阿斯塔纳和平进程为建立停止军事行动相关协议创造了机遇。



据部长介绍，尽管存在困难，阿斯塔纳进程依然证明了它作为对话平台的重要性和有效性。进程期间，冲突各方有机会发表任何意见，并进行谈判讨论具体步骤。此外，阿布德拉赫曼诺夫强调，阿斯塔纳和平进程所取得的所有成果将进一步补充日内瓦和谈，并对政治解决叙利亚冲突起到推动作用。



外长还指出，首次在阿斯塔纳举行的伊朗、俄罗斯、土耳其外交部会晤将对明确三方互动方向创造机遇。



"同时，我们也高度重视释放囚犯，埋葬死者和寻找失踪人员问题工作组之间的会议。相信该工作组将加强各冲突方之间的信任，这也将大大推动我们在这一方向的各项工作。" 阿布德拉赫曼诺夫说。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】