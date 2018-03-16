阿布德拉赫曼诺夫：阿斯塔纳达成的协议不应停留在纸面上

哈通社/阿斯塔纳/3月16日 -- 哈萨克斯坦外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫16日在出席叙利亚问题阿斯塔纳和平进程担保国家外交部会议时表示，叙利亚人民应建立自己的未来。

阿布德拉赫曼诺夫说："叙利亚人民应该开始建立其政治制度的未来。进行必要的立法改革，包括修改国家宪法、领土和行政结构、总统和议会选举等。"

外交部长称，有必要采取新的步骤。

"国际社会已见证一系列危险的冲突，包括冲突降级区。这一武装冲突导致妇女和儿童在内的多个平民遇难。我们仍坚持，叙利亚人民的苦难人生应尽快结束的立场。叙利亚普通民众在这场可怕的冲突的受到了严重打击。我们今天在叙利亚看到的不仅是地区安全危机，而且还破坏了为叙利亚政治协调做出的努力。在阿斯塔纳达成的协议不应该只留在纸上，它们必须带来有效的结果。" 阿布德拉赫曼诺夫说。

阿布德拉赫曼诺夫表示，他坚信叙利亚问题担保国外交部长会谈将为停止武装冲突和严格执行冲突降级区协议带来有效结果。

他同时还强调，俄罗斯和美国在解决叙利亚问题的有效合作，符合所有参与方和叙利亚人民的利益。因此，美俄应在该问题上展开对话。

哈方认为，冲突的升级对各方没有任何好处，叙利亚人民将继续遭受困难。

"哈萨克斯坦作为联合国安理会非常任理事国，以及这一冲突中立和公平的调解国，希望叙利亚流血冲突尽快结束，并以和平手段得到解决。哈方将继续对所有参与方提供支持。" 阿布德拉赫曼诺夫说。

【编译：小穆】