纳扎尔巴耶夫：哈萨克斯坦将继续扩大同俄罗斯在双边和欧亚经济联盟框架下的联系

哈通社/阿斯塔纳/3月19日 - 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统19日向俄罗斯总统普京致贺电，代表哈萨克斯坦人民以及个人名义祝贺后者再次当选俄罗斯联邦总统。

总统在贺电中强调指出，普京总统的再次当选，证明了其为促进俄罗斯发展和保障国家利益而作出的一系列努力，得到了俄罗斯人民的高度认可。



纳扎尔巴耶夫总统在贺电中说："在您的领导下，俄罗斯开展了大范围的政治和经济改革，无论是人民生活水平还是俄罗斯整体国际影响力都在不断提升当中。



我尤其想要重点指出，在哈萨克斯坦与俄罗斯两国之间战略伙伴和联盟关系的基石--传统友谊和亲密邻国关系的发展中，您的个人贡献十分突出。



为了两国人民共同的利益，哈萨克斯坦无论是在双边模式，还是在欧亚经济联盟框架下，都将继续扩大同俄罗斯的联系。



我十分珍视和高度评价两国基于相互信任和理解的友好关系。



我相信，在未来两国之间多方面的合作将是阿斯塔纳和莫斯科之间在所有问题上实现富有成果的对话的良好基础。"



贺电最后，总统祝愿普京身体健康，在新的任期内实现新的成就，祝福友好的俄罗斯人民永享和平和繁荣。



俄罗斯总统选举于3月18日举行。根据俄罗斯中央选举委员会先期预测结果显示，现任俄罗斯总统普京所获得的支持率遥遥领先。截止目前已统计完成了90%的选票，俄罗斯总统普京的得票率为76.41%。



【编译：木合塔尔·木拉提】