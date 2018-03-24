纳扎尔巴耶夫总统对阿拉伯联合酋长国进行正式访问

哈通社/阿斯塔纳/3月24日-据总统府新闻消息，纳扎尔巴耶夫总统对阿拉伯联合酋长国进行了正式访问。

接待仪式结束后，纳扎尔巴耶夫与阿布扎比王储、阿拉伯联合酋长国武装部队副总司令穆罕默德•本•扎耶德•阿勒纳哈扬进行了会谈。



纳扎尔巴耶夫总统对穆罕默德•本•扎耶德•阿勒纳哈扬的热情接待表示感谢。







"我此次访问正值阿拉伯联合酋长国建国100周年，这非常具有象征意义。能够认识你父亲是我的荣幸。"总统说。



纳扎尔巴耶夫表示，友好的两国关系和会谈为双边关系的发展注入了新的动力。



"通过实施双方协议，仅在2017年，两国贸易额就增长2倍，从3.74亿美元增至6.43亿美元。与2015年相比，该指标已增长6倍。"总统说。







纳扎尔巴耶夫指出，实行免签证制度将对两国关系产生积极影响，并表示我国有意与阿方在双边投资保护、航天技术、水电、石化、农业和数字化等领域进一步开展合作。

最后，纳扎尔巴耶夫表达了对阿拉伯联合酋长国总统哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬尊敬之情，并邀请阿布扎比王储穆罕默德•本•扎耶德•阿勒纳哈扬对哈萨克斯坦进行正式访问。



此外，穆罕默德•本•扎耶德•阿勒纳哈扬也感谢纳扎尔巴耶夫总统此次对该国进行访问。



"我代表阿联酋人民和个人，感谢您来到阿拉伯联合酋长国。希望您在这边的旅途将一切顺利。今天，我们签署了一些重要的双边文件。我们已做好与哈方的全面合作。" 穆罕默德•本•扎耶德•阿勒纳哈扬说。







正式访问期间，两国签署了以下文件：



关于哈萨克斯坦政府与阿拉伯联合酋长国政府之间的双边投资保护协定;



关于在阿特劳州建设一体化气体化学综合体（聚乙烯生产）的合作备忘录;



关于收购阿特劳州聚丙烯工厂股份的谅解备忘录;



关于收购"阿克套海港"经济特区49％股份的基本原则框架协议;



关于"DP World"公司的"霍尔果斯 - 东门"经济特区管理公司参股的基本原则框架协议;



以及关于参加迪拜"Expo-2020"国际展览协议。



【编译：达娜】