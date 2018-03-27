哈通社/阿拉木图/3月27日 - "中国知名博主游哈萨克斯坦"计划框架下，在哈萨克斯坦各地经历了为期9日的游览后，来自中国的几名知名博主日前在阿拉木图市Visit Almaty旅游中心举行了新闻发布会。

在同媒体记者进行的交流中，来自中国的博主们表示，中国人民对哈萨克斯坦最直观的了解主要来自地理信息，此外，迪玛希、阿斯塔纳足球俱乐部也是被中国人所熟知的哈萨克斯坦"名片"。



据悉，为期9天的行程当中，中国博主一行访问了阿斯塔纳、布拉拜、阿拉木图等地。





在阿拉木图，他们游览了琼布拉克景区、麦迪奥滑雪场、蓝色山顶、蓝色市场以及吾什阔恩尔等地风光，体验了滑翔伞以及与众不同的哈萨克民俗-人文风景。



"来哈萨克斯坦旅行有许多理由。美丽的自然风光、好客的人民、吸引人的风俗、美食、马肉。我们今后还会再度来哈萨克斯坦旅行。"博主Цянь Фан说。





期间，中国博主一行还参加了在阿拉木图是潘菲洛夫大道举行的纳乌鲁兹节庆祝活动。



来自东方邻国的客人们也提到了阻碍中国游客前来哈萨克斯坦旅行的一些障碍和困难。



"最大的问题是签证获取困难，此外，哈国街头缺少英文标识的路牌，公共区域卫生间也偏少。"一位名叫Сюй Яогуй的博主说。





中国博主们对阿拉木图举办冬季奥运会的可能性做出了高度评价。



"阿拉木图环境优美，而且对我而言，相比中国的山地赛道，琼布拉克显得更好。" 来自中国的博主Го Чэн说。



【编译：木合塔尔·木拉提】