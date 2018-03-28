阿斯塔纳将举办《全球性丝绸之路》国际论坛

哈通社/北京/3月28日 - 2018年7月3-4日，主题为《全球性丝绸之路》的国际论坛将在阿斯塔纳举行。

据哈通社驻华记者萨德克•阿克加诺夫报道，在日前于中国北京哈萨克斯坦驻华大使馆召开的《哈萨克斯坦与中国相互合作的新时代》圆桌会议上，哈萨克斯坦G-Global国际秘书处负责人赛力克•努格尔别科夫表示，计划在《全球性丝绸之路》论坛框架下，举办由丝绸之路沿线国家领导人参与的国际峰会。



努格尔别科夫称，召开的这一盛会旨在庆祝"一带一路"构想5周年和阿斯塔纳市20周年。



他同时强调了纳扎尔巴耶夫总统在2017年5月"一带一路"战略框架下召开的国际合作高峰论坛期间提出的关于组建丝绸之路国际科学院的提议。



努格尔别科夫表示，这一提议目前已经获得了实现。



"哈萨克斯坦感谢中国、俄罗斯以及30多个国家代表所给予的支持，并为进一步拉近丝绸之路沿线国家在文化、传媒、非政府组织领域的合作，计划在阿斯塔纳组织召开这一主题为《全球性丝绸之路》的大型国际论坛。根据论坛的结果，我们还计划成立丝绸之路沿线各国城市俱乐部。"他说。



【编译：木合塔尔·木拉提】