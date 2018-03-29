纳扎尔巴耶夫总统向“祖国青年”青年翼第四届全国大会致贺信

哈通社/阿斯塔纳/3月29日 - 哈萨克斯坦总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫向"祖国青年"青年翼第四届全国大会致贺信。

国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃在大会上，向全体参会代表宣读了总统的贺信。





在贺信中，纳扎尔巴耶夫总统表示。"祖国青年"是由一群热爱祖国，并将自己的未来与哈萨克斯坦的发展紧密联系在一起的知识青年积极分子组成的团体，成员们一贯支持国家的发展政策和战略，是一个值得信赖和依靠的组织。



总统强调，自独立至今，与青年人有关的问题一直是国家关注的焦点之一，并针对这一领域推出和落实了许多方案和规划。





纳扎尔巴耶夫说，当今世界正面临着巨大的改变和机遇，处于第四次工业革命的前夜。



"为了实现国家发展的长期目标，我们有必要抓紧这一历史性的机遇。也正是为此，哈萨克斯坦启动了政治-经济、精神文明和社会现代化发展的一系列改革。"纳扎尔巴耶夫说。





总统还在贺信中呼吁青年，广泛接触各领域的知识，努力提升自身素养，实现全方位的发展，成为在各自专业中的专家。



为期2天的"祖国青年"青年翼第四届全国大会于28日在阿斯塔纳开幕，来自全国各地的1500多名青年代表出席大会。



【编译：木合塔尔·木拉提】