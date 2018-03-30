国外外科专家们将协助我国医疗专家进行复杂手术

哈通社/阿斯塔纳/3月30日 -- "大学医疗中心"公司基金有意将国外最新医疗经验引进哈萨克斯坦。

消息称，来自俄罗斯圣彼得堡的外科专家们30日在阿斯塔纳国家肿瘤和器官移植研究中心向哈萨克斯坦专家们展示了肾移植等复杂手术最新操作技术。

据了解，"大学医疗中心"公司基金将邀请医疗专家"导师们"在位于阿斯塔纳的医疗中心举行国际大师班，并计划为严重患者进行手术。

国家肿瘤和器官移植研究中心教授詹纳拜·朱玛哈金表示，目前已有来自莫斯科、新西伯利亚、圣彼得堡等城市外科专家在研究中心进行了手术，往后还将邀请来自德国的医疗专家。总之，研究中心已同欧洲和美国的最佳医疗学院专家们展开了紧密的合作。医疗专家们将分享其创新方法，其中包括治疗膀胱恶性肿瘤、肾癌以及与男性有关的疾病等治疗经验。

据他透露，各方经验分享将通过协商从而实现。"跨学科泌尿学会诊"项目由俄罗斯泌尿科医生和生殖病理学专家共同发起。其旨在泌尿学、男科、生殖病理学等领域带来新创新技术。

"我们将举办医疗咨询会议，并就患者问题共同寻找解决方法。" 朱玛哈金说。

他还表示，来自圣彼得堡的外科专家协同阿斯塔纳医疗人员们正在对患者们进行手术。经过先进医疗经验进行手术的患者病情将在3-4天内得到好转。

【翻译：冰山】