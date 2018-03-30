哈萨克斯坦地质日庆典活动在阿斯塔纳举办

哈通社/阿斯塔纳/3月30日-3月30日，阿斯塔纳举办地质日庆典活动，该领域最优秀的专家人士们获得了相应奖项。

哈萨克斯坦投资和发展部副部长卡伊尔别克•乌斯肯巴耶夫强调，地质勘察行业是影响国家经济增长的部门之一，国家应给与支持。纳扎尔巴耶夫也提出应努力发展地质领域，并使其达到国际级别。为此目的，国家还颁布了《土地资源和土地资源利用法》。







活动期间，哈萨克能源协会（KAZENERGY）副主席吾扎克拜•卡拉巴林、"Meridian Petroleum"股份有限公司董事长巴黎塔别克•胡安德克夫以及首席地球物理学家马里斯•纳扎罗夫、"智能工程"股份有限公司首席地球物理学家奥列格•土库夫获得"哈萨克斯坦矿区开发者"徽章。



























"Centrgeolsemka"副总裁瓦列依•塔帕耶夫获得了"优秀底土勘查员"徽章。



同时，"Kazgeology"国家地质勘探公司首席地质学家埃塞特•别克托夫、首席地球物理学家巴尔勒拜•斯玛古洛夫，以及高级工程师比布萨拉•别列根诺娃也获得了相应的徽章及荣誉。







此外， 还有13人获得了荣誉文凭和感谢信。



值得一提的是，根据之前的地质调查结果，预估地下资源的相关计划正在实施中。











【编译：达娜】