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    09:56, 06 四月 2018 | GMT +6

    总统：世博园各项设施都将得到妥善利用

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    哈通社/阿斯塔纳/4月6日 -- 纳扎尔巴耶夫总统在5日召开的关于促进首都发展问题会议上表示，国情咨文中体现的各项任务均需落实到位。

    "阿斯塔纳是高新技术与先进经验的集中区。国际知名的设计师们，将自己最好的设计应用在了这座城市当中。这也赋予了重要的责任。众所周知，阿斯塔纳国际金融中心已经组建成立，并将成为链接哈萨克斯坦与国际金融体系的桥梁。布满城市的公园和绿化带是这座城市的标志。"总统说。

    总统在讲话中强调指出，通过举办各类国际性大型活动，哈萨克斯坦在国际舞台上的知名度达到了新的高度。

    "为解决叙利亚问题而启动的阿斯塔纳和平进程仍在持续当中，去年我们高水平的举办了世博会，115个国家和22个国际组织以及超过400万游客参观了阿斯塔纳世博会。世界各地的人来到这里，了解首都和哈萨克斯坦。"总统说。

    总统指出，在世博园区中建立了国际中心和IT技术园。

    "昨天我受到了政府提交的报告，其中对世博园区各项设施均做出了具体的后续安排。所有设施都将得到妥善利用。"他说。

    纳扎尔巴耶夫总统还表示，历史将会证明建立阿斯塔纳这座城市的正确意义。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    总统 阿斯塔纳世博会 黄金储备 2017世博会
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