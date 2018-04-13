哈萨克投资国有公司与阿拉伯投资者签署协议

哈通社/阿斯塔纳/4月13日- 4月9-11日在迪拜世界贸易中心举行的 "迪拜国际投资年会"（Annual Investment Meeting）中，哈萨克投资国有公司（Kazakh Invest）与阿拉伯龙头企业和诸多国际公司的代表举行了多次会议。

消息称，哈萨克投资国有公司与通用电气公司（General Electric）、Al Ahli Holding Group、Al Nowais Investments、KAAF Investments、Loukil Group、Phoenix Global DMCC、Royal International Group、Kanoo Group以及Petromal等多个国际大型公司签署了一系列合作协议。



此外，我国代表团与阿联酋经济部、阿联酋国际投资者理事会（理事会成员包括阿拉伯Mubadala基金、迪拜世界港口公司(DP World)、伊玛尔集团(Emaar)、博禄(Borouge)等大型企业）、阿布扎比经济发展部、富查伊拉自由区(Fujairah Free Zone)和阿联酋沙迦投资发展局（Shurooq）进行的协商取得圆满成功。



哈萨克投资国有公司总裁撒帕尔别克•图雅克巴耶夫在年会上介绍了哈萨克斯坦的投资机遇，其中包括我国经济投资领域的工业和创新活动等。



以发展投资领域的双边关系为目的，哈萨克投资国有公司与迪拜国际投资年会也签署了合作协议。







年会上，多个跨国公司对哈萨克斯坦经济重点项目投资表现出浓厚兴趣。



哈萨克投资国有公司计划协调双边关系，支持和实施阿联酋和哈萨克斯坦商业界的投资项目。



值得一提的是，迪拜国际投资年会(AIM) 是重要的年度投资会议，被誉为全球投资界的对话平台。年会包括数字化、工业4.0以及公私合作项目等全球投资战略领域的一系列会议。











【编译：达娜】