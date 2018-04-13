我国成立哈萨克斯坦人类学家和民族学家协会

哈通社/阿拉木图/4月13日-位于阿拉木图的哈萨克斯坦中央博物馆日前举行了以"阿尔艮巴耶夫读物：当代民族志及其在社会现代化中的作用"为主题的第三届国际科学实践会议。

值得一提的是，哈萨克斯坦人类学家和民族学家协会在此次会议成立。



历史系博士、阿里法拉比国立大学考古与民族志博物学系主任阿曼卓力•哈勒西被任命为该协会主席。



"成立该协会是我15年来的梦想。哈萨克斯坦的民族学家遍布在各个领域，各领域之间也没有太大的联系。因此，我们应该建立一个专门的组织来召集这些民族志学者，并把我们的知识和经验传授给下一代们。但是也有很多学者未完成他们的梦想，其中就包括哈烈勒•阿尔艮巴耶夫。他有许多没有没有发表的作秀作品。而现在，我们将就这些作品的出版展开相关工作。" 哈勒西说。







多个海外民族志学家、历史学家和年轻的学者们参加了此次活动，并就现代民族学的现状展开了讨论。此外，会议还提到了阿尔艮巴耶夫为后代留下的科学遗产。



此外，会议还展出了阿尔艮巴耶夫教授在中央国家博物馆存放的个人物品和相关文件等，包括教授的斗篷、十九世纪末哈萨克人的古代家居用品等。



值得一提的是，会议还举行了中央博物馆馆长努尔桑•阿勒穆拜编写的"传统的哈萨克族民族志体系、概念和名称全5册百科全书"介绍会。























































【编译：达娜】