托卡耶夫出席独联体议会大会并发表讲话

哈通社/阿斯塔纳/4月13日 -- 据参议院新闻处消息，哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫13日出席在俄罗斯圣彼得堡市举行的独联体议会大会主题为"独联体国家间跨文化对话：国家、未来和法律框架"的会议。

据了解，议长托卡耶夫就明确纳扎尔巴耶夫总统复兴思想的"精神文明复兴"规划进行了介绍并吸引各代表们的关注。期间，托卡耶夫指出，"精神文明复兴"规划将以包括俄语在内的所有联合国语言呈现给国际社会。

"我们希望将哈萨克斯坦文学、影视、戏剧等领域优秀作品展现给全世界，首先将呈现给欧亚大陆的上百万人民群众。相信哈萨克斯坦精神文明复兴规划的目标与独联体成员国文化合作理念能够相结合。" 托卡耶夫说。



托卡耶夫强调，独联体国家间文化交流在提升人民生活质量方面起到了关键作用，同时也是落实人文发展规划的保障以及保护人民精神文明特征方面的重要举措。

"哈萨克伟大诗人阿拜曾就关于发展文化交流问题说道'学习一个民族的语言和文化，将拉近与其之间的距离'。独联体成员国此次讨论的文化领域法案将旨在促进国家间合作协调、为加强合作力度完善相关条款并落实文化领域联合计划。"参议院议长说。



托卡耶夫还强调，以旅游目的共同使用文化历史遗产和古迹、为体现文化领域潜力创造条件、实施独联体国家间文化活动等文化交流具有重要发展潜力。

"在联合国教科文组织总部举行独联体国家文化年联合开幕式将为进一步提升其意义起到重要作用。在这政治冲突不断升级的今天，提升全人类价值观和遗产的文化将使其富有创意、文明以及维和能力的特性在全球范围内充分实施创造机遇。"托卡耶夫说。



据了解诶，独联体议会大会主要就各委员会成员及分析人士在立法过程中制定的示范文件草案进行了讨论。其中包括独联体议会大会文化、信息、旅游、体育、科学教育、社会政策和人权、防御和安全、农业政策、自然资源和生态等领域的固定委员会制定的法案。

【翻译：冰山】