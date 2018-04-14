联合国秘书长密切关注英美法对叙利亚实施空袭

哈通社/阿斯塔纳/4月14日 -- 据联合国新闻处消息，联合国秘书长古特雷斯4月13日晚间发表声明表示，他在密切关注有关美国、法国和英国对叙利亚空袭的报道。

古特雷斯表示，在处理和平与安全问题时，有义务始终如一地遵守《联合国宪章》和国际法。他指出，《联合国宪章》在这些问题上非常明确。安理会对维护国际和平与安全负有主要责任。他呼吁安理会成员团结一致，行使这一责任。他敦促所有会员国在这些危险的情形下保持克制，避免任何可能使局势升级和加剧叙利亚人民痛苦的行为。

古特雷斯表示，任何使用化学武器的行为都是令人憎恶的。它造成的痛苦是可怕的。他表示，自己对安理会未能在叙利亚境内使用化学武器问题上确立一个专门有效问责机制达成一致已一再表达失望。他在声明中敦促安理会承担责任并填补这一空白。他表示自己将继续与会员国保持接触，帮助实现这一目标。

上周，叙利亚杜马地区再次出现针对平民使用化学武器的指称，引发国际社会强烈反响。安理会为此召开会议，美国和俄罗斯分别提出决议草案，呼吁建立独立调查机制，对化武指称进行调查。然而双方针锋相对，两份草案均未通过。

安理会13日上午就有关叙利亚使用化学武器问题再次召开会议。古特雷斯秘书长亲自到会就叙利亚的形势做情况通报。

他在会上敦促所有成员国，在如今这样的危急时刻，能够负责任地采取行动。他呼吁安理会履行职责，不要放弃努力，在调查叙利亚使用化学武器，以及建立专门、公平、客观和独立的问责机制问题上达成一致，避免情况失控。他并表示随时准备为相关努力提供支持。

他在讲话中重申，叙利亚冲突没有军事解决的途径，必须通过政治手段加以解决，而阻止局势失控，则是"我们共同的责任"。