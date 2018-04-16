阿巴耶夫公布我国数字化广播电视过渡期限

哈通社/阿斯塔纳/4月16日 -- 哈萨克斯坦信息和通讯部部长达吾然•阿巴耶夫16日在其个人Facebook主页上发布哈萨克斯坦无线广播电视过渡数字化工作进展。

据了解，根据哈萨克斯坦《关于广播电视节目传播法》，广播电视数字化过渡期限应在半年内确定。阿巴耶夫表示，广播电视数字化过渡工作正在积极实施。

"数字电视是什么？这是视频信号和音频的高质量传输，同时还将解决视觉障碍问题，并提供清晰的音频信号。因此，将为免费观看高质量国产电视频道创造新机遇。阿斯塔纳和阿拉木图市以及其他城市将有机会观看近30个国产电视频道。此前，偏远地区或居民较少的定居点只能观看2-3个频道，现在将有机会观看15个高清国产电视频道。"阿巴耶夫说。

据阿巴耶夫透露，数字化广播电视的全面覆盖将缩短城市与乡村之间的信息差距。

"六个月后，曼格斯套州将完全过渡数字化广播电视，而其他地区也将在2年内得到落实。传统的模拟电视信号将逐渐被数字电视信号取代。这是一项艰巨的工作。只要齐心协力，没有解决不了的问题。"信息和通讯部部长说。

据悉，根据项目计划将修建827个广播电视信号发射设施。2012年至今，已建造356个发射设施。今年，还将修建94个发射设施。2019-2020年期间，将修建179个广播电视信号发射设施。

【翻译：冰山 编辑：小穆】