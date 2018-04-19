参议院议员提议建立全国统一的电梯管理名录

哈通社/阿斯塔纳/4月19日 -- 19日，参议院议员在全体会议上就国内电梯监管问题向政府总理萨金塔耶夫提出质询。

参议院议员马拉特•塔合莫夫表示，提出质询的原因与阿克托别市日前发生的恶性电梯事故有关。



议员强调，类似事故也出现在其他城市。目前，安置在住房或公共场所的电梯管控工作理应由地方行政机关管辖，但事实上这些城市住房电梯检查及维护工作任务并未下达至执行单位。因此，负责检查和维护的执行单位或公司的相关工作未能得到监控，工作合格要求也未确定。



据哈萨克斯坦电梯协会消息称，哈萨克斯坦7个城市共有近7000个电梯需要进行翻新。



据议员介绍，仅阿斯塔纳市就有60家电梯服务公司，但其中只有一部分拥有专业能力、人才以及必要的生产技术基础。



另外，参议院议员还提出产业安全质量检查机关和地方行政机关增加对电梯检查和维护工作的监控以及向住房检查机关分配部分国家检查员权利的要求。



"我请求通过一个关于建立包括电子名单在内的统一电梯服务标准。"参议员说。



根据此前报道，纳扎尔巴耶夫总统今年4月初下达了提升国内电梯管控力度的指令。



值得一提的是，在阿克托别市发生的恶性电梯事故导致1人死亡，此事引发了国内舆论的普遍讨论。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】