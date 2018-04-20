第一副外长访问乌鲁木齐 同中国新疆领导层讨论双边合作问题

哈通社/乌鲁木齐/4月20日 -- 据哈通社驻华记者萨德克·阿克加诺夫报道，哈萨克斯坦外交部第一副部长穆合塔尔·提列吾别尔德4月17-19日对中国新疆维吾尔自治区进行了工作访问。

访问框架下，第一副外长同中国中央政治局委员、新疆自治区党委书记陈全国、新疆自治区人民政府主席雪克来提·扎克尔、新疆党委政法委书记朱海仑和新疆自治区人民政府党组成员黄三平举行会晤。

第一副外长指出，哈萨克斯坦在中方提出的"一带一路"倡议落实进程当中，拥有举足轻重的地位和作用，有必要进一步推动哈萨克斯坦各州和新疆之间的区域合作关系。

会谈中，双方就打击恐怖主义，以及极端主义和分裂主义、加强执法机构之间的合作关系、跨境河流领域合作、经贸、交通运输和领事工作等领域问题进行了讨论。

此外，双方还就两国之间建立的"金桥"关系现状、中国哈萨克族裔和规范双重国籍等问题深入交换了意见。

中方表示，希望进一步推动与哈萨克斯坦之间的合作。

值得一提的是，哈萨克斯坦是新疆在中亚地区政治、经贸和人文领域最重要的合作伙伴。

访问框架下，哈萨克斯坦代表团还同当地企业界代表举行会谈，讨论工业和投资领域的合作关系。

【编译：小穆】