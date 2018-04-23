专访残疾人运动员赛力克•耶斯玛托夫

哈通社/阿拉木图/4月23日 -- 全世界最具意志力的人群非残疾运动员们莫属。他们以坚强的毅力，战胜生活中面临的种种困境做到了一个个伟绩。

残奥会运动员、"哈萨克斯坦100名新人物"项目获奖者赛力克•耶斯玛托夫近日接受哈通社记者采访，并讲述了其个人目标以及有关意志力方面想法。



记者：您在命运遭遇挫折之前是否接触过体育？



耶斯玛托夫：10岁那年，在我的两位各个阿尔曼的阿彦的帮助下，我开始接触到各种体育运动。包括，拳击、自行车、游泳等。成为奥运冠军是我儿时的梦想，但在13岁失去双腿，让我差点放弃这一志向。



记者：在发生这种情况之后，是什么原因让你决定重返体育？



耶斯玛托夫：遭遇事故之后，最初是想着恢复健康的目的重新接触体育运动，并开始练习打排球。激励我成为运动员的主要原因是为了不想给家人造成压力。不过多久，我得到了很大进步。4个月后，我获得了代表哈萨克斯坦青年队征战的资格，并于2013年10月在马来西亚举行的亚洲青年残运会上获得了一枚铜牌。



记者：你是否梦想参加残奥会？



耶斯玛托夫：当然，我希望在残奥会中夺得金牌，并捍卫哈萨克斯坦的荣誉。我在体育运动中的毅力和坚持成为了我设定这一目标的原因。



记者：您在运动过程中遇到了什么困难？体育场馆是否配备了所有必要的设施？



耶斯玛托夫：在没有双腿的情况下接触体育是非常困难的。首先需要强大的意志力以及克服恐惧的毅力。其次，并非所有体育场馆配备了残疾运动员所需的设施。在假肢的帮助下进出体育场馆或其他建筑并没有对我造成很大的困难，但对于无法离开残疾人推车的人们将非常难。



记者：想对哈萨克斯坦人民说什么？



耶斯玛托夫：当看到人们明明四肢健全却无法找到自己想要的工作或者购买房子时，我会想起我第一次带上假肢后走出的前10步。你会感受到用自己的腿走路，每天早晨陪着父母散步是多么的幸福。



【编译：木合塔尔·木拉提】