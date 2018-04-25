阿尔法拉比哈萨克国立大学科研项目数增长近两倍

哈通社/阿斯塔纳/4月25日 -- 据阿尔法拉比国立大学消息，位于阿拉木图市的阿尔法拉比哈萨克国立大学近日在第五届国际阿尔法拉比课程框架下举行一系列大型活动。

活动框架下，阿尔法拉比大学教授们的科研项目也得到关注。



据了解，"Web of Science"和"Scopus"数据库中，阿尔法拉比大学每年在国际权威刊物中所发表的科研项目数正在日益得到增长，而这一趋势主要原因在于该大学科研项目质量的提高以及同全球知名大学和科研中心之间合作的加强。例如，从事国际研究项目的阿尔法拉比大学教授库拉托夫和扎伊别尔特的科学文章曾在全球最权威学术期刊《自然》和《科学》中发表。



据悉，每5个发表科学文章的哈萨克斯坦科学家们中，其中一位来自阿尔法拉比大学。



消息称，化学和化学技术学院教授穆恩是该大学共聚物研究领域的代表人物。



另外，阿尔法拉比大学在研发最新创新技术领域方面给予了很大的关注。因此，阿尔法拉比大学校长穆塔诺夫率领的科学团队在铍的冶炼方面研发出最新技术并获得了美国3项专利。



据了解，阿尔法拉比大学科学院在等离子体物理学领域也获得了全球知名的成果。



值得一提的是，过去三年间，阿尔法拉比大学科研项目数量增长了近2倍。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】