哈中外长举行会谈讨论纳扎尔巴耶夫总统访华筹备情况

哈通社/阿斯塔纳/4月25日 -- 据外交部新闻处消息，哈萨克斯坦外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫24日在北京同中国国务委员兼外交部长王毅举行会谈。

会谈期间，双方主要就哈-中两国合作重点问题进行了讨论，其中包括纳扎尔巴耶夫总统对中国进行访问及出席上合组织成员国元首理事会会议准备工作等。



另外，双方还讨论保护两国公民的权益、携手利用跨界河流水资源等问题，并就将于近期举行外交部间磋商会议相关事宜达成协议。





阿布德拉赫曼诺夫表示，哈萨克斯坦将同中国在"光明大道"规划与"一带一路"倡议的对接框架下积极展开各领域合作。这也将为增加途经哈萨克斯坦运往欧洲及中东地区的集装箱运输量以及发展物流运输潜力开辟新道路。



据了解，双方还谈到积极开展致力于提高生产能力方面的合作问题。目前，哈中两国正在进行总价值达270亿美元的51个联合项目，其中5项已得到落实。此外，扩大哈萨克斯坦农产品在中国的市场份额也具有重要意义。



最后，哈中两国外长还就投资、能源、金融、边境贸易等领域发展合作以及提高哈中霍尔果斯国际边境合作中心效率等问题进行了讨论。





【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】