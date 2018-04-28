首都附近将新建大型风力和太阳能发电站

哈通社/阔科谢套/4月28日 - 一座新风力发电站的建设工程已在距离阿斯塔纳40公里处启动。该风力发电站建成并投入使用后，将有效减少首都地区因发电和其他目的而产生的废气污染（估计减少值23万吨/年）。

阿克莫拉州今年启动并推进了一系列绿色能源项目，其中之一便是位于阿尔沙勒县布拉克赛乡的风力发电站。



根据工程计划，风力发电站总规格为100兆瓦，分为各50兆瓦规格的两个部分，分别将于2019年和2020年完成建设并投入使用。



阿克莫拉州能源、居民住房和公共事务管理局称，风力发电站投入使用后，每年将减少至少2.3万吨温室气体的排放量，相当于11.3万辆汽车全年排出的废气。风力发电站将满足1万多户居民的日常用电。工程建设期间将创造300个工作岗位，而投入使用后发电站可提供20个固定工作岗位。在国外经过专业技能学习的本地专业人员将负责风力发电站的相关工作。



风力发电站占地面积119公顷。与太阳能电站相比，风力发电站所占土地将不会被封闭起来，不会对当地畜牧业造成影响。



此外，阿克莫拉州已启动位于卡班拜乡，规格120兆瓦的太阳能发电站项目。目前该电站一期项目已结束，总面积300公顷土地已拨付使用。



【编译：木合塔尔·木拉提】