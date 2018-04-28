电影《回归者》在比什凯克荣获两项电影奖

哈通社/阿斯塔纳/4月28日-据哈萨克电影制片厂消息，由萨比特•库尔曼别科夫执导的电影《回归者》在比什凯克举行的白豹电影节中荣获"亚洲最佳电影奖"，影片主角杜勒加•多斯玛汗别特吾勒获"中亚最佳男主角奖"。

在我国文化和体育部支持下，由沙肯•阿伊马诺夫哈萨克电影制片厂拍摄的《回归者》讲述了哈萨克人从阿富汗回归祖国的历史经历。



在此之前，该影片还获得过以下奖项：



在伊朗首都德黑兰举行的第35届晨礼国际电影节以及第13届欧亚国际电影节中荣获"最佳影片奖"；



影片主角杜勒加在鞑靼斯坦举行的第13届喀山国际穆斯林电影节上荣获"最佳男主角奖"；



意大利举行的第20届今日宗教电影节中荣获"优秀电影"奖，并获得SIGNIS独立评审团颁发的特别奖；



在德国举行的第66届曼海姆海德堡国际电影节中获得特别奖；



今年2月，在尼泊尔举行第22届国际电影节中荣获"最佳外国电影奖"。



而今年5月，影片将在奥地利举行的国际电影节中放映。



值得一提的是，我国著名演员努尔朱曼•额克特木巴耶夫荣获白豹电影节"世界电影贡献奖"。



据悉，白豹电影节是吉尔吉斯坦著名电影节之一，于2012年设立。







【编译：达娜】