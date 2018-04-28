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    13:57, 28 四月 2018 | GMT +6

    电影《回归者》在比什凯克荣获两项电影奖

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    哈通社/阿斯塔纳/4月28日-据哈萨克电影制片厂消息，由萨比特•库尔曼别科夫执导的电影《回归者》在比什凯克举行的白豹电影节中荣获"亚洲最佳电影奖"，影片主角杜勒加•多斯玛汗别特吾勒获"中亚最佳男主角奖"。

    在我国文化和体育部支持下，由沙肯•阿伊马诺夫哈萨克电影制片厂拍摄的《回归者》讲述了哈萨克人从阿富汗回归祖国的历史经历。

    在此之前，该影片还获得过以下奖项：

    在伊朗首都德黑兰举行的第35届晨礼国际电影节以及第13届欧亚国际电影节中荣获"最佳影片奖"；

    影片主角杜勒加在鞑靼斯坦举行的第13届喀山国际穆斯林电影节上荣获"最佳男主角奖"；

    意大利举行的第20届今日宗教电影节中荣获"优秀电影"奖，并获得SIGNIS独立评审团颁发的特别奖；

    在德国举行的第66届曼海姆海德堡国际电影节中获得特别奖；

    今年2月，在尼泊尔举行第22届国际电影节中荣获"最佳外国电影奖"。

    而今年5月，影片将在奥地利举行的国际电影节中放映。

    值得一提的是，我国著名演员努尔朱曼•额克特木巴耶夫荣获白豹电影节"世界电影贡献奖"。

    据悉，白豹电影节是吉尔吉斯坦著名电影节之一，于2012年设立。



    【编译：达娜】

    标签:
    文化 哈萨克斯坦 节日 艺术 吉尔吉斯斯坦 黄金储备
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